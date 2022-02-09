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Tarsus'ta sanayi esnafına kaynar ikramı - Son Dakika

Tarsus'ta sanayi esnafına kaynar ikramı

09.02.2022 08:32
Tarsus'ta sanayi esnafına kaynar ikramı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetleri arasında yer alan kaynar ikramı, Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Sanayi Çarşısı esnafına da sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetleri arasında yer alan kaynar ikramı, Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Sanayi Çarşısı esnafına da sunuldu.

İkram sırasında, esnaf ve çevredeki vatandaşlar kaynara yoğun ilgi gösterdiler. Üzerine ceviz de konulan sıcak kaynarları afiyetle içen esnaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ilettiler.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kaynarlar, aşhanede usta ellerde hazırlanıyor. Tarsus'ta pazartesi günü Yarenlik Alanı ve cumartesi günleri ise Kültür Park önünde uygulanan kaynar ikramı, diğer günlerde ise gelen taleplere göre farklı noktalarda gerçekleştiriliyor. - MERSİN

Tarsus'ta sanayi esnafına kaynar ikramı
Tarsus'ta sanayi esnafına kaynar ikramı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, 82 Evler Mahallesi, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus'ta sanayi esnafına kaynar ikramı - Son Dakika


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