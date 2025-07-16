Taşköprü Sarımsağının Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Taşköprü Sarımsağının Hasadı Devam Ediyor

Taşköprü Sarımsağının Hasadı Devam Ediyor
16.07.2025 10:40
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Kastamonu'da sıcağa rağmen kadın işçiler, Taşköprü sarımsağı hasadına sevgiyle devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadına devam ediliyor. 37 dereceyi bulan sıcaklıkta tarlada çalışan kadın işçiler zorluklarına rağmen işlerini severek yaptıklarını belirtiyor.

Avrupa Birliği'nce tescillenerek adını dünyaya duyuran Taşköprü sarımsağının hasadına devam ediliyor. Taşköprü sarımsağı için tarlalarda çalışan kadın işçiler ise kavurucu sıcağa aldırış etmeden mesaisini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya giden kadın işçiler, günlük bin 200 TL yevmiye karşılığında sarımsak topluyor. Gün boyunca tarlalarda çalışan kadın işçiler 37 dereceyi bulan sıcaklığa aldırış etmeden çalışıyor. Tarlaya giderken düğüne gider gibi gittiklerini ifade eden kadın işçiler, kendilerinin erkeklere göre daha özverili çalıştığını ve emeklerinin karşılığını almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

"Tatile gidiyormuşuz gibi hissederek tarlaya geliyoruz"

Günlükçü başkanı olarak çalışan Aliye Güllü, zorluklarına rağmen işlerini severek yaptıklarını belirterek, "Bu sene güzel bir sezonumuz var. Sarımsağımız dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız. Soğuk, sıcak demeden çalışıyoruz. 37 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz. Sıcak da çok sarımsak da çok. Ev sahiplerimiz sağ olsun, sıcak hava sebebiyle bizi dinlendirerek çalıştırıyor, soğuk içecekler getiriyor. Biz de onların karşılığında birbirimizi destekleyerek çalışmaya devam ediyoruz. Hasadımız 10 gün daha devam ediyor. Ondan sonra da temizliğine başlayacağız. Kasım'ın ortasına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız iş yorucu ama sevdiğimiz için yorucu değil. Sabah kalktığımızda tatile gidiyormuşuz gibi hissederek tarlaya geliyoruz. Para da kazanıyoruz, çiftçi kardeşlerimiz bizi mağdur etmeyip yevmiyelerimizi akşam veriyor" dedi.

"Kadınlar daha özverili çalışıyor"

Kadın işçilerin erkeklere göre daha özverili çalıştığını ifade eden Güllü, "Birçok grupta erkek çalışanlar da var ama ben kadınlarla çalışmayı seviyorum. Kadınlar daha özveriyle çalışıyor. Erkekler her işte çalışabildiği için tarlalarda çok çalışmıyorlar" diye konuştu.

Sarımsak tarlasında çalışan Hacer Topçu ise, "Arkadaşlarla beraber sarımsak çıkartmaya geliyoruz. Havalar biraz sıcak ama alışkınız. Bizi çok etkilemiyor. 15 senedir bu işi yapıyorum. Daha önce de köyde yaşarken de bu işi yapıyordum. Başkanımızla geliyoruz, yevmiye hesabıyla çalışıyoruz. Yevmiyelerimiz bin 200 lira oldu. Bazen sıcak, bazen serin oluyor. Ev sahiplerimiz de bizi fazla sıkmıyor, dinlendiriyorlar. Geldiğimiz işverenlerimiz de yabancı değil. Yaptığımız işten memnunuz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşköprü Sarımsağının Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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