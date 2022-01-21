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Tatilde kütüphaneye davet - Son Dakika

Tatilde kütüphaneye davet

21.01.2022 10:34
Tatilde kütüphaneye davet

Erzurum İl kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Tatilde öğrencilerimizi kitap okumaya ve kütüphaneyi keşfetmeye bekliyoruz" dedi.

Erzurum İl kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Tatilde öğrencilerimizi kitap okumaya ve kütüphaneyi keşfetmeye bekliyoruz" dedi.

Erzurum İl Halk Kütüphanesinin 1940 yılında Halk Evi Kütüphanesi olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında faaliyete geçtiğini 1979-2020 yılları arasında Aliravi caddesinde hizmet veren kütüphanenin 2020 yılında yapımı tamamlanan yeni hizmet binamıza taşınıp hizmetlerine burada devam ettiğini anlatan Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, "2020 yılına kadar Erzurum İl Halk Kütüphanesi ismi ile hizmet veren kütüphanemiz daha sonra isim değişikliğine giderek İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi adını almıştır. 9 bin metrekare kapalı alana sahip olup; zengin ve güncel kitap koleksiyonu,sesli ve görsel okuma materyalleri, süreli yayınlar, yerel gazete arşivi, nadir eserler, kent kitaplığı, okuma salonları, çocuk bölümü, sinema salonları, maker atölye, matematik atölyesi, kimya atölyesi,, oyun alanları ve konferans salonları ile hizmet vermeye başlamıştır. Bir milyona yakın koleksiyonuyla tüm kullanıcılarımızın hizmetindedir" dedi.

Ayrıca kütüphane Bebek Kütüphanesi (0-3 Yaş) ile 3-6 yaş çocuk okuma bölümü ve engelli okuyucularımız için müstakil bölümlerinde bulunduğunu ifade eden Almaz; "Bina içerisinde okuyucuların kullanımı için,

Maker atölye: Çocukların hayal gücü ve düşüncelerinin yardımıyla özgün ürünler ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan öğrenme ortamıdır.

Matematik atölyesi: Oyunlarla geometri, simetri, mantık, sayı dizileri ve örüntüler ile matematiğin günlük hayatla bağlantısını deneyimliye bilirsiniz.

Kimya atölyeleri: Renkli ve heyecanlı yönleriyle kimya biliminin temel kavramlarını öğreneceğimiz eğlenceli deneyler ve şaşırtıcı tepkimelerle kimya atölyesi unutulmayacak bir öğrenme modelidir.

Okuyucuların eğlenceli zaman geçirebilmesi için; Film, müzik, oyun odası Oyun aktivite alanı, Cep Sinema Salonu, Konferans salonu hizmete açılmıştır.

Kütüphanemiz internet ve bilgisayar bölümlerinide okuyucu hizmetine sunmuştur. Rahat bir ortam ve grup çalışma odalarıyla dahada çekici hale gelmiştir.

Okuyucunun kendisini evinde gibi hissetmesi amaçlanarak serbest oturma, mescit ve kafeterya bölümleride aktif halde bulunmaktadır.

Donanımlı personel ihtiyaç halinde kütüphane kullanıcılarına hertürlü yardımda bulunmakta bilgiye yönlendirmede kolaylık sağlamaktadır.

Kütüphanemiz pandemi kurallarına uymakta ve uyulmasını sağlamaktadır. Hijyenik bir ortamın olması için temizliğe de dikkat edilmektedir.

Çocuklarımız, ayrı yaş gruplarına göre düşünülmüş fiziki ortam onlara göre dizayn edilmiştir. Güvenle gelebilecekleri bir ortam hazırlanmış olup istekleri halinde çocuklar ebeveynlerinin dışında rahatça çalışıp oyun oynayabilmektedir" diye konuştu. - ERZURUM

Tatilde kütüphaneye davet
Tatilde kütüphaneye davet
Tatilde kütüphaneye davet
Tatilde kütüphaneye davet

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oyunlar, Erzurum, Turizm, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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