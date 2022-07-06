Tatile gitmeden rezervasyonunuzu mutlaka kontrol edin - Son Dakika
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Tatile gitmeden rezervasyonunuzu mutlaka kontrol edin

06.07.2022 09:46
Tatile gitmeden rezervasyonunuzu mutlaka kontrol edin

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak duyurulmasının ardından otellerde doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması hakkında konuşan turizm acentesi işletmecisi Salih Er, "Özellikle internet alışverişi yapan kişiler muhakkak ki muhakkak rezervasyonlarını kontrol etsinler" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak duyurulmasının ardından otellerde doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması hakkında konuşan turizm acentesi işletmecisi Salih Er, "Özellikle internet alışverişi yapan kişiler muhakkak ki muhakkak rezervasyonlarını kontrol etsinler" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 9 günlük Kurban Bayramı tatili, birçok kişi için şehir dışında tatil için imkan oluşturdu. Tatil bölgelerinde bulunan otellerde ise Kurban Bayramı'nda yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Birçok otelde boş oda bulunamazken, diğer otellerde de doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Bayrama sayılı gün kalmasından dolayı boş odası bulunan otellerde fiyatlar ateş pahası haline gelmişken, erken rezervasyonun önemi bir kez daha anlaşıldı. Turizm acentesi işletmecileri ise vatandaşlara tatile gitmeden önce rezervasyonlarını kontrol ettirmeleri konusunda net bir dille uyarıda bulundu. İnternet üzerinden yapılan rezervasyonların farkı olmadan sahte siteler aracılığı ile yapılmış olabileceğini hatırlatan turizm acentesi işletmecisi Salih Er, vatandaşları "Direkt oteli arayarak rezervasyonlarını muhakkak kontrol etmelerinde fayda var" diyerek uyardı.

"Erken rezervasyonda 7 bin TL olan oteller şu an 18-19 bin TL"

Erken rezervasyon yaptıran vatandaşların Kurban Bayramı tatilinde yüzde 200'e kadar kar ettiğini belirten Eskişehir'de turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, Avrupalı turistlerin bu konuda etken olduğunu söyledi. Rus turistlerin yoğun olduğunu, Ukraynalı turist açığını da Avrupa'dan gelenlerin kapattığını belirten Er, "Her sene dediğimiz gibi erken rezervasyonda alan kişilerin hepsi bu yıl kazandı. Yüzde 100 değil, yüzde 200 kazananlar var. Erken rezervasyonda 7 bin TL'ye yaptırdığı bir rezervasyon için şu anda otelin istediği meblağ ortalama 18-19 bin TL civarlarında oluyor. Yani fiyatlar 3 katı kadar oldu. Biliyorsunuz ki bizim ülkemizin turistinin yüzde 50 veya 60'ı Rus veya Ukraynalı turistlerden oluşuyor. Nasıl olsa Rus ve Ukraynalı turist gelmeyecek diye bir algı vardı. Ukraynalı turist gelmedi ancak Ukraynalı turistin yerine Avrupalı turistlerde inanılmaz bir artış oldu. Özellikle Alman turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 100'ünz üzerinde bir artış söz konusu. Bundan dolayı Ukrayna'dan gelmeyen turisti Avrupa'dan gelen turistler kapattı. Daha sonra Rusların gideceği Avrupa, İspanya, İtalya gibi ülkeler girişleri yasaklandı. Rus turistlerin de seçeneği Türkiye veya Mısır kaldı. Mısır'da bizimki gibi ultra her şey dahil sistemi yüzde yüz oturmuş değil. Ondan dolayı Rusların ilk tercih Türkiye oldu" dedi.

"Bayramda tatile gideceklerin muhakkak rezervasyonunu kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz"

Otellerde doluluk oranının yüzde 90 ile yüzde 100 arasında değiştiğini belirten Salih Er, internet üzerinden yapılan rezervasyonların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Şu anda baktığımızda önümüzdeki bayrama oda sayısı yok denebilecek kadar az. Yani otellerin doluluk oranı yüzde 90 ile yüzde 100 oranında değişiyor. İç pazar misafiri özellikle bayram dönemine denk getirip erken rezervasyonla kazançlı çıktı. Bayramda tatile gideceklerin muhakkak rezervasyonunu kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle internet alışverişi yapan kişiler muhakkak ki muhakkak rezervasyonlarını kontrol etsinler. Çünkü sahte siteler yine yoğunlukta. Sahte turizm acenteleri, siteleri ve sahte otel siteleri yoğunlukta olduğu için bu insanlar umarım kapıda kalmazlar. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle direkt oteli arayarak rezervasyonlarını muhakkak kontrol etmelerinde fayda var." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor Polisten sahte para uyarısı Polisten sahte para uyarısı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Salih Er, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatile gitmeden rezervasyonunuzu mutlaka kontrol edin - Son Dakika

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