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Öğrencilere 'şekerli' karşılama

- Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni döneme tatlı bir başlangıç yaptı

NİĞDE - Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük'teki Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci döneme anlamlı bir etkinlikle başladı.

Yarıyıl tatilinin ardından bugün ikinci döneme başlayan okulda, okul yönetimi ve öğretmenler, sabah saatlerinde öğrencileri okul girişinde karşılayarak onlara şeker ikram etti.

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını söyleyen Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi Ahmet Tayfun Eren bu tür etkinliklerin öğrencilerle güçlü bir bağ kurmasını sağladığını ifade etti.

Eren; "Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Öğrencilerimizin okula aidiyet duygularını güçlendirmek, motivasyonlarını artırmak ve onlara değerli olduklarını hissettirmek bizim önceliğimizdir. Tatlı bir ikramla, güzel dileklerle ve dualarla yeni dönemi başlatmak istedik. İnşallah öğrencilerimiz için verimli ve başarılı bir dönem olur" dedi.

"Tatlı Bir Başlangıç, Bereketli Bir Dönem" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere de moral olurken, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, böyle bir karşılama ile döneme başlamanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.