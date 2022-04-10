Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri - Son Dakika
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Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri

10.04.2022 14:30

Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından "Tatvan Ramazanda Bir Başka Güzel" programı çerçevesinde Abdurrahman Önül konseri düzenlendi.

Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından "Tatvan Ramazanda Bir Başka Güzel" programı çerçevesinde Abdurrahman Önül konseri düzenlendi.

Tatvan Belediyesi Kongre salonunda düzenlenen ilahi konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Tatvan Ramazanda Bir Başka Güzel" programı kapsamında düzenlenen konserde, sevilen ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül, beğenilen ilahi parçaları seslendirerek Tatvanlılara unutulmaz anlar yaşattı. Semazen gösterileri ile renkli görüntülerin oluştuğu konsere ebeveynleri ile gelen çocuklar için ise Hacivat-Karagöz ve çeşitli etkinlikleri düzenlenerek pamuk şekeri ikram edildi.

Katılımcılardan 3 yaşındaki minik Yusuf Ensar'ın ilahi okuması dinleyiciler tarafından beğeni aldığı gecede, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani İlahi sanatçısı Abdurrahman Önül'e tablo hediye etti. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylan, "Bu yıl Ramazan etkinliklerimizin ilkini düzenledik. Vatandaşlarımızın etkinliklerimize yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor. Ramazan boyunca 3 programımız daha olacak. İlahi konserimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri
Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri
Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri

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Tatvan Belediyesi, Abdurrahman Önül, Bir Başka Güzel, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri - Son Dakika


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