Tatvan'da karla mücadele çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Tatvan'da karla mücadele çalışması devam ediyor

17.03.2022 15:24

Tatvan'da karla mücadele çalışması devam ediyorBİTLİS Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan'da karla mücadele çalışması devam ediyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan'da aralıksız yağan karın ardından çatılarda biriken ve kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan kar yığınları temizlenerek kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Tatvan Belediye ekipleri tarafından tonlarca ağırlıktaki karlar yoğun mesai ile kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Ekipler, kar temizleme çalışması sırasında cadde ve sokaklarda hatalı park edilmemesi gerektiği konusunda da vatandaşları uyarıyor.

Karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen karayolları çalışanı Nevzat Yeşilyaprak, "Mart karı dolayısıyla memleketimizin işlek yolunda sıkışıklık oluşturmamasından dolayı mücadele ediyoruz. Karayolları ekibi olarak belediye ile ortak çalışıyoruz. Mevcut merkez E-5 karayolunda olan şehir yerleşkesi, trafik sorunundan dolayı biraz sıkışık oluyor. Yine de çalışmalarımız devam ediyor. Hatalı araç parkları olmazsa trafik akar ve bizim de işimiz kolaylaşır. Ulaşımın daha rahat olması için karla mücadelemizi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Yoğun çalıştıklarını belirten karayolları çalışanı Sıddık Kitapçıoğlu ise "Mart ayında kar temizleme çalışmalarımız çok yoğun oldu. Bizleri bayağı yordu. Karayolları ekibi ve Tatvan Belediyesi olarak gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Elimizden geleni en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tatvan halkından duyarlı olmalarını bekliyoruz. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Biz çalışmaksak bu karları kimse yerden kaldıramaz. Bizde toplayıp şehir dışına naklediyoruz" diye konuştu.

Tatvan'da karla mücadele çalışması devam ediyor
Tatvan'da karla mücadele çalışması devam ediyor
Tatvan'da karla mücadele çalışması devam ediyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Tatvan Belediyesi, Tatvan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvan'da karla mücadele çalışması devam ediyor - Son Dakika


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