Tavuklar Maraş Dondurmasıyla Serinledi

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, kavurucu yaz sıcağında evinin bahçesindeki tavuklarını Maraş dondurmasıyla serinletti.

Onikişubat ilçesi Kozludere Mahallesinde yaşayan Durdu Mehmet Karasakız, artan sıcaklıklar nedeniyle bahçedeki tavukların bunaldığını fark etti. Aldığı Maraş dondurmasını tavuklara ikram eden Karasakız, "Sıcakta nefes alamıyorlardı resmen. Şaka olsun diye verdim ama gerçekten sevdiler, serinlediler. Dondurma yiyen tavuklar gerçekten de dondurmayı seviyorlarmış" dedi.

Tavukların dondurmayı yediği görüntüler ise ilgi gördü. Görüntülerde tavukların dondurmayı büyük iştahla yemesi dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ