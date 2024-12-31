TCG Büyükada Yeni Yılda Nöbette - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TCG Büyükada Yeni Yılda Nöbette

TCG Büyükada Yeni Yılda Nöbette

MİLGEM sınıfı TCG Büyükada korveti, yeni yılda yüksek hazırlıkla denizlerde görevde.

31.12.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri'nin milli imkanlarla üretilen unsurlarından TCG Büyükada korveti, yeni yılda görev başında.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının göz bebeği, tasarımı ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu Deniz Subayları tarafından yapılan Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerin 2. gemisi TCG Büyükada (F-512) yeni yılda nöbette olacak. Sahip olduğu teknolojik milli imkan ve kabiliyetler göz önüne alındığında, dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Modern sensör sistemleri ve ateş gücü ile de oldukça caydırıcı bir platform olarak yer alıyor. Yeni yılda, yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Büyükada (F-512) gemisinde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı görülen gemide, TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, askerlerin yeni yılını kutladı.

"Yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor"

TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, " Mavi Vatan'ın koruyucusu, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın milli gemilerinden TCG Büyükada'nın komutanı olmaktan duyduğum kıvancı kelimelerle ifade etmem mümkün değildir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir' sözü ışığında, her geçen gün gücüne güç katan bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak, Türk sancağını Mavi Vatan'da dalgalandırırken yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor. Bu gurur ve heyecanla, aziz Türk milletinin yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mavi Vatan, Teknoloji, Büyükada, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TCG Büyükada Yeni Yılda Nöbette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:07:46. #1.11#
SON DAKİKA: TCG Büyükada Yeni Yılda Nöbette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.