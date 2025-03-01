TDV, Sudan'da 48 Bin Kişiye Yardımda Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TDV, Sudan'da 48 Bin Kişiye Yardımda Bulunacak

TDV, Sudan\'da 48 Bin Kişiye Yardımda Bulunacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da savaş mağdurlarına gıda ve kıyafet yardımı yapacak.

01.03.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı dolayısıyla Sudan'da savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 48 bin kişiye gıda kolisi, iftarlık ve bayramlık kıyafet desteği sağlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan Koordinatörü Muhammet Yorulmaz, Sudan'daki yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Yardım faaliyetleri kapsamında ilk olarak Port Sudan'a ulaştıklarını belirten Yorulmaz, ardından Atbara bölgesine geçerek burada dağıtımlara başladıklarını dile getirdi. Yorulmaz, 81 ülke ve 437 bölgede devam eden Ramazan yardımları çerçevesinde Atbara'da 6 bin 350 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

"Onların mutluluğunu birlikte idrak edeceğiz"

Bu yardımlardan yaklaşık 31 bin kişinin faydalanacağını vurgulayan Yorulmaz, ayrıca 15 bin kişilik iftarlık paketlerinin dağıtılacağını ve 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edileceğini söyledi. Yorulmaz, "Onların mutluluğunu, hüznünü ve duygularını paylaşacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ramazan ayını Sudan'daki kardeşlerimizle birlikte idrak edeceğiz inşallah" diye konuştu.

"Nil Nehri eyaletinde yaptığınız yardımlar bizler için çok kıymetli"

Sudan Aile ve Sosyal Kalkınma Bakanı Tahani Mirghani ise açıklamasında, Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ederek, "Savaştan etkilenen ve yerinden edilen insanlar için Nil Nehri eyaletinde yaptığınız yardımlar bizler için çok kıymetli. Türkiye Diyanet Vakfı'na selamlarımı iletiyorum, Allah razı olsun" dedi.

Ayrıca yardımlar kapsamında, görme engelli bireylere de özel olarak gıda kolileri ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan boyunca insani yardım faaliyetlerini sürdürecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Yerel, Yaşam, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Yerel TDV, Sudan'da 48 Bin Kişiye Yardımda Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Zorlu Holding’de Ramazan krizi CEO’lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor
08:28 Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
05:21 Zelenskiy’den Trump’a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum
05:16 Mansur Yavaş’tan Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
02:31 Avrupa’daki tek çatlak ses Dünyayı şoke eden kavgada Trump’ın tarafını tuttu Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu
14:56 İran’da derbi kazanan İsmail Kartal’dan bomba sözler: Türkiye’de de kazanırdım İran'da derbi kazanan İsmail Kartal'dan bomba sözler: Türkiye'de de kazanırdım
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:49 Bütün dünya Jose Mourinho’yu konuşuyor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
14:42 Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika
14:34 Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 11:23:27. #1.13#
SON DAKİKA: TDV, Sudan'da 48 Bin Kişiye Yardımda Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.