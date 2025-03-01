TDV, Sudan\'da 48 Bin Kişiye Yardımda Bulunacak

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı dolayısıyla Sudan'da savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 48 bin kişiye gıda kolisi, iftarlık ve bayramlık kıyafet desteği sağlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan Koordinatörü Muhammet Yorulmaz, Sudan'daki yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Yardım faaliyetleri kapsamında ilk olarak Port Sudan'a ulaştıklarını belirten Yorulmaz, ardından Atbara bölgesine geçerek burada dağıtımlara başladıklarını dile getirdi. Yorulmaz, 81 ülke ve 437 bölgede devam eden Ramazan yardımları çerçevesinde Atbara'da 6 bin 350 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

"Onların mutluluğunu birlikte idrak edeceğiz"

Bu yardımlardan yaklaşık 31 bin kişinin faydalanacağını vurgulayan Yorulmaz, ayrıca 15 bin kişilik iftarlık paketlerinin dağıtılacağını ve 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edileceğini söyledi. Yorulmaz, "Onların mutluluğunu, hüznünü ve duygularını paylaşacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ramazan ayını Sudan'daki kardeşlerimizle birlikte idrak edeceğiz inşallah" diye konuştu.

"Nil Nehri eyaletinde yaptığınız yardımlar bizler için çok kıymetli"

Sudan Aile ve Sosyal Kalkınma Bakanı Tahani Mirghani ise açıklamasında, Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ederek, "Savaştan etkilenen ve yerinden edilen insanlar için Nil Nehri eyaletinde yaptığınız yardımlar bizler için çok kıymetli. Türkiye Diyanet Vakfı'na selamlarımı iletiyorum, Allah razı olsun" dedi.

Ayrıca yardımlar kapsamında, görme engelli bireylere de özel olarak gıda kolileri ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan boyunca insani yardım faaliyetlerini sürdürecek. - ANKARA