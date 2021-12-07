Tehlike oluşturan ağaçlar budandı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağaçları budama faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Mevsimine göre budama takvimini esas alan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor. Gerçekleşen budama işlemlerinde, kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için gerekli işlemler yapılıyor. Bunların dışında kuru dalların budanması ve bakım işlemleri de yapılıyor.

Konuyla ilgili Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ağaçların budanarak gençleştirildiği ve bahar mevsimine hazırlık yapıldığı çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçların dinlenme dönemi olan kış mevsiminde korunmasını, halk sağlığını ve çevre düzenlemesini ön planda tutan ekipler budama ve bakım faaliyetlerine ağırlık verirken, bu kapsamda Cami Caddesi üzerindeki ağaçların da budamasını gerçekleştirdi" denildi. - BİLECİK