Tek istekleri kızlarının görebilmesi - Son Dakika
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Tek istekleri kızlarının görebilmesi

16.04.2022 23:01

Tek istekleri kızlarının görebilmesi Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Aykur çiftinin üç yaşındaki kızları Medine'nin görebilmesi için kök hücre tedavisi olması gerekiyor.

Tek istekleri kızlarının görebilmesi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Aykur çiftinin üç yaşındaki kızları Medine'nin görebilmesi için kök hücre tedavisi olması gerekiyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşayan Recep ve Havva Aykur çiftinin 3 yaşındaki kızları Medine'nin gözleri doğduğundan beri görmüyor. Medine'nin yapılan muayenesinde beyninde oluşan boşluk sebebiyle görmeyi sağlayan bazı hücrelerin işlevinin yitirmesinden dolayı görme kaybı yaşadığı belirlendi. 3 yaşındaki Medine'nin görebilmesi için kök hücre tedavisi olması gerekiyor.

Kızı Medine'nin 3 aylıkken göremediğini fark ettiğini söyleyen baba Recep Aykur, "Eğer uyacaksa kendi gözümü vermeye razıyım. Yeter ki kızım dünyayı görsün. Çocuğumun görmediğini 3-4 aylıkken anladık. Sonrasında Kastamonu'ya hastaneye götürdük. Orada gözlerinde sorun olduğu için daha kapasiteli hastanelere yönlendirdiler. En son İstanbul'da Marmara Hastanesi ve Gaziosmanpaşa ve Dünya Göz Hastanesine getirdik. Kızımın beyninde sorun olduğunu, beyinde oluşan boşluk nedeniyle görmeyi sağlayan bazı hücrelerin işlevinin yitirdiğini ve kök hücre tedavisi olmasını söylediler. İmkanı varsa ben kendi gözlerimi vermeye razıyım. Yeter ki kızım dünyayı görsün" dedi.

"Allah rızası için bize yardım etsinler"

Tek isteğinin kızının yeniden görmesi olduğunu söyleyen anne Havva Aykur ise "Gözünün önünde eriyen kızım için hayırseverlerden yardım bekliyoruz. 3 yıldan beri gitmediğimiz yer kalmadı. Kızımın durumuna her baktığımda artık kahroluyorum. Bu çok ağır bir duygu. Kızımın dünyayı görmesini anne babasını tanımasını diğer kızım gibi koşup oynamasını istiyorum" diye konuştu.

Tek istekleri kızlarının görebilmesi
Tek istekleri kızlarının görebilmesi
Tek istekleri kızlarının görebilmesi
Tek istekleri kızlarının görebilmesi
Tek istekleri kızlarının görebilmesi
Tek istekleri kızlarının görebilmesi
Tek istekleri kızlarının görebilmesi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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