Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde En Düşük Maaş 43 Bin 69 TL Oldu - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde En Düşük Maaş 43 Bin 69 TL Oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ'de çalışan daimi işçi ve Personel A.Ş. işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşme ile çalışan ücretlerinde önemli artışa gittiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Sözleşme ile birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 43 Bin 69 TL oldu hayırlı uğurlu olsun. Bu ücrette ikramiye yok, mesai yok, yan haklar yok. Çalışanlarımıza ara zamlarla beraber yaklaşık 45 oranında artış sağladık" dedi.

14.03.2025 10:14  Güncelleme: 10:24
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(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ'de çalışan daimi işçi ve Personel A.Ş. işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşme ile çalışan ücretlerinde önemli artışa gittiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Sözleşme ile birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 43 Bin 69 TL oldu hayırlı uğurlu olsun. Bu ücrette ikramiye yok, mesai yok, yan haklar yok. Çalışanlarımıza ara zamlarla beraber yaklaşık 45 oranında artış sağladık" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Personel A.Ş. işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı. Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş sendikası arasında imzalanan ve 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, imzalanan sözleşmenin önemine değinerek, emeğin en yüce değer olduğunun bilinciyle çalışanların ücretlerinde önemli bir artışa gittiklerini dile getirdi.

"Eşit işe eşit ücret için buradayız"

Başkan Yüceer şöyle konuştu:

"Bugünkü buluşmamız çok kıymetli birlikte yürüyerek buraya geldik. Biliyoruz ki emek en yüce değerdir. İşte biz de bugün emeğin hakkını teslim etmek için buradayız. Eşit işe eşit ücret için buradayız. Çalışanların hakkını enflasyona ezdirmemek için buradayız. Bizler daha yaşanabilir daha güzel daha adil bir Tekirdağ için hep beraber gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süreçte en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizlerin katkısı, sizlerin mücadelesi, sizlerin emeği olmadan biz bu hedeflere ulaşamayacağımızı biliyoruz. Bugün sizlerin emeklerini takdir etmek, emekleriniz için sizlere teşekkür etmek için buradayız. Bugün atacağımız imza sadece bir imza değil. Bu sözleşme birbirimize olan güvenin, dayanışmanın ve ortak hedeflerin bir ifadesidir. Emeğe, alın terine duyduğumuz saygının bir nişanesidir. Ama aynı zamanda belediyemizin verimliliğini artırmak ve hizmet kalitesini artırmak için de canla başla imzalamak istediğimiz bir sözleşmedir. Biz biliyoruz ki siz mutlu olursanız belediyemizin başarıları da katlanacaktır. Alın teriniz, emeğiniz ve özveriniz bu şehrin her köşesinde hissediliyor. Biz de bu emeğe sahip çıkacağız. Bu emeğe sahip çıkmak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Candan Başkanınız olarak benim de boynumun borcudur.

"Tüm mesai arkadaşlarımızın eşit ücret almasını sağlayan bir çalışma yaptık"

İşçimiz güçlü olacak ki belediyemiz, belediyemiz güçlü olacak ki evimiz, yuvamız, Tekirdağımız da güçlü olacak. Bu sözleşme sizlerin haklarını korumak, daha adil daha insani, çalışma koşullarını sağlamak ve geleceğe daha güvenli bakmanızı sağlamak için hazırlandı. Ben de her zaman emeğin, emekçinin yanında oldum olmaya da devam edeceğim.

Göreve geldiğimiz dördüncü ayda hatırlarsınız sözleşmede olmamasına rağmen enflasyona karşı sizleri ezdirmemek için yüzde 19,01 zam artışı sağladık. ve bugün de sadece ücretlerin artırılmasını değil hem sosyal hakların hayata geçmesini hem de refahı artıran pek çok yeni düzenlemeyi de hayata geçiriyoruz. İlk yaptığımız şey de aynı meslek grubu içerisinde farklı maaşlar almasına sebep olan maddeleri kaldırmak oldu. Bu uygulama neticesinde 79 farklı taban ücrette çalışan personel 4 taban ücrette birleştirilmiş oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bünyesinde çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın eşit ücret almasını sağlayan bir çalışma yaptık. Çalışanlarımıza destek olmak adına yan haklarına ilaveten sorumluluk primi ve kıdem yılı gibi yan haklar ekleyerek çalışanlarımızın ücretlerini yükselttik. Yine siz değerli mesai arkadaşlarımıza destek olmak adına 20 günlük ikramiye bu yıl için 30, önümüzdeki yıl için de 40 gün olarak artırıldı. Hani şu 5 gün ve üzerinde yemek yardımı kesintisi vardı ya, onu da kaldırdık artık öyle yemek kesintisi olmayacak.

"En düşük maaş 43 bin 69 TL oldu"

Çalışanlarımızı enflasyona karşı ezdirmemek için birinci yıl ikinci altı aylık dilimde TÜFE, ikinci yıl her altı ayda bir TÜFE artı 2 oranında zam yaptık. Çalışanlarımızın yan haklarının hepsine yüzde 20 oranında zam ilave edildi. Bunları niye yaptık çünkü biz, çalışanlarımızın emeğini değerli görüyoruz. Haklarını korumayı da en önemli sorumluluklarımızdan biri sayıyoruz. Bütçe ve imkanlarımız ölçüsünde en yüksek iyileştirmeyi yaptık. Yaptığımız bu sözleşme ile birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 43 Bin 69 TL oldu hayırlı uğurlu olsun. Bu ücrette ikramiye yok, mesai yok, yan haklar yok. Çalışanlarımıza ara zamlarla beraber yaklaşık 45 oranında artış sağladık.

"Hepinize sağlıklı, huzurlu, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum"

Değerli mesai arkadaşlarım, sizlerin mutluluğu ve refahı bizim mutluluğumuz ve refahımız. Bugün burada imzaladığımız sözleşme aslında sizlere olan inancımızın ve desteğimizin ifadesi. Eşit işe eşit ücretle adaleti sağlamanın huzuru. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmenin tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Sizlere çok inanıyorum çok güveniyorum. Tekirdağ'a çok güzel hizmetler yapacağız. Tekirdağ'ımızı sizlerle el ele omuz omuza hak ettiği yere taşıyacağız. Tekirdağlı hemşehrilerimizi hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. İnşallah bundan sonra da nice sözleşmelerde buluşmayı diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin, hep yüzümüz gülsün, birliğimiz beraberliğimiz devam etsin diyorum. Sağ olun var olun."

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da sözleşmenin hayırlı olmasını dilediler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza töreninin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Büyükşehir ve TESKi çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde En Düşük Maaş 43 Bin 69 TL Oldu - Son Dakika

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