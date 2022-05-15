Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Pikniği - Son Dakika

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik "Engelsiz Yaşam Pikniği" düzenledi.

Muratlı ilçesinde bulunan İnanlı Çeşmesi Mesire Alanı'nda düzenlenen pikniğe katılan vatandaşlar, etkinlikler ve oyunlar ile güzel bir gün geçirme imkanına sahip oldu.

"ENGELSİZ YAŞAM PİKNİĞİMİZE HOŞ GELDİNİZ, BİZLERE MUTLULUK VERDİNİZ"

Engelsiz Yaşam Pikniğine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal burada yaptığı konuşmada, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla siz değerli engelli kardeşlerimiz, ailelerimizin ve kıymetli büyüklerimizin katılımıyla pandemi sürecinin yavaş yavaş sona ermesiyle uzun bir aradan sonra bir araya geldik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz Engelsiz Yaşam Pikniğimize hoş geldiniz, bizlere mutluluk verdiniz. Engelli bireylerimize yönelik hizmetlerimize çok önemli katkıları olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a ve değerli çalışma arkadaşlarıma en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Sayın Kadir Albayrak şehir dışında olduğu için bugün etkinliğimize katılamadı fakat sizlere en derin saygı ve sevgilerini iletti" dedi.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve Vali Yardımcısı Asalet Karabulut ise engelli vatandaşların hayatın her alanında görünür olmalarının önemli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesine düzenlediği piknik için teşekkür ettiler.

Büyük bir coşku içinde geçen Engelsiz Yaşam Pikniğine Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanı İsa Karadağ ve vatandaşlar katıldı.