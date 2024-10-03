Tekirdağ'da Anız Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Anız Yangını Korkuttu

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Muratlı'da başlayan anız yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Nedeni araştırılıyor.

03.10.2024 07:40
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Tekirdağ'da anız yangını korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını korkuttu.

Olay, Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde mezarlık yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde başlayan anız yangınını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, o muhitteki bir çiftliğe doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma güçleri ise olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Tekirdağ\'da Anız Yangını Korkuttu
Kaynak: İHA

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