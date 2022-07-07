Tekirdağ'da buğday hasadı sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da buğday hasadı sürüyor

07.07.2022 11:05

Tekirdağ'da buğday hasadı sürüyor Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

Tekirdağ'da buğday hasadı sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı yaptığı açıklamada, Hayrabolu'da bu yıl yaklaşık 350 bin dekar araziye ekili olan buğday hasadının devam ettiğini belirtti.

Çiftçilerin, dekarda 450 ile 600 kilogram arasında verim aldığını ve hasadın üreticiyi memnun ettiğini ifade eden Çıkrıkçılı, "800 bin dönümlük tarım arazisi olan Hayrabolu'da bu yıl 350 bin dönüme buğday ekildi. İlk hasattan üreticiler memnun. Çiftçilerimiz açısından çok önemli olan buğday hasadının memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını, bol kazanç vermesini diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Önder Çiftçi, Hayrabolu, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da buğday hasadı sürüyor - Son Dakika

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