Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Galoş Üretiyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Galoş Üretiyor

21.04.2022 16:49
Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Galoş Üretiyor

Tekirdağ'da zihinsel engelliler okulunda eğitim gören down sendromlu öğrenciler galoş üretimi üretim yaparak hem gelir elde ediyor hem de el becerilerini geliştiriyor. ZİÇEV Tekirdağ Müdürü Yaşar Güneş, "Aslında her zamanki gibi rutin işlerimizi yapıyoruz. Çünkü bizim eğitimimizin bir parçası bu galoş eğitimi. Galoş eğitimi ile çocuklarımızı aslında biz hayata hazırlıyoruz" dedi.

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'da zihinsel engelliler okulunda eğitim gören down sendromlu öğrenciler galoş üretimi üretim yaparak hem gelir elde ediyor hem de el becerilerini geliştiriyor. ZİÇEV Tekirdağ Müdürü Yaşar Güneş, "Aslında her zamanki gibi rutin işlerimizi yapıyoruz. Çünkü bizim eğitimimizin bir parçası bu galoş eğitimi. Galoş eğitimi ile çocuklarımızı aslında biz hayata hazırlıyoruz" dedi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması ve el becerilerinin artırılarak hayata hazırlanması amacıyla galoş üretimi yapıyorlar. Okul içinde oluşturulan atölyede öğretmenlerinin yarımı ile öğrenciler tarafından yapılan galoşlar hem okul içinde kullanılıyor, hem de firmalara satılarak elde edilen ücretle de öğrencilerin eğitimine katkı sağlanıyor.

"ÖĞRENCİLERİ HAYATA HAZIRLIYORUZ"

ZİÇEV Tekirdağ Müdürü Yaşar Güneş şunları söyledi:

"Burada aslında her zamanki gibi rutin işlerimizi yapıyoruz. Çünkü bizim eğitimimizin bir parçası bu galoş eğitimi. Galoş eğitimindeki amacımız çocuklarımızı aslında biz hayata hazırlıyoruz. Yani hayatın en önemli aşamalarından bir tanesi de üretimin içerisinde kalmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızı buraya getiriyoruz, burada elbirliği ve ekip çalışması içerisinde ilk önce önlüklerini giyiyorlar, yani bir işte çalışabilecek zorlu becerileri de kazandırmış oluruz.  Aynı zamanda ve şu andaki burada yaşadığımız şu anda gördüğümüz Batuhan isimli özellikle çocuğunuz bu işten çok büyük bir zevk alıyor ve zevk alarak yapıyor. İnanın buraya girmediği zaman çocuk kendini rahatsız hissediyor ve bütün gün onun için farklı geçiyor. Burada mutlu oluyor, burada üretimin içerisinde tabii galoşu ürettiği zamanki hazzı, mutluluğu yaşıyor."

"HEM OKULDA KULLANIYORLAR, HEM DE GELİR ELDE EDİYORLAR"

Galoşları hem okulda kullandıklarını hem de gelir elde ettiklerini ifade eden Güneş, "Biz bu galoşları burada üretiyoruz, aynı zamanda burada okulumuzda kullanıyoruz. Çünkü okulumuzun da gerçekten de özel gereksinimli bireyler için çok temiz tutulması lazım. Temizlik, hijyen bakımından pırıl pırıl olduğu ve kaliteli olduğu için okulda da kullanıyoruz. Aynı zamanda da böyle özel şirketlere de sattığımız oluyor.  Çünkü buradan elde edilen gelirle birlikte çocuklarımızın eğitiminde tekrar o ücreti de kullanmış oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

*Galoş üreten öğrenciler

ZİÇEV Tekirdağ Müdürü Yaşar Güneş

*Down sendromlu Batuhan İşteal

Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Galoş Üretiyor
Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Galoş Üretiyor
Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Galoş Üretiyor
Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Galoş Üretiyor

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Tekirdağ, Güneş, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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