Tekirdağ'da Tatbikat Hazırlıkları Toplantısı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tatbikat Hazırlıkları Toplantısı

Tekirdağ\'da Tatbikat Hazırlıkları Toplantısı

Vali Yardımcısı Öztürk, afet tatbikatı için hazırlıkları ele aldı.

12.11.2024 13:48
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Tekirdağ'da 19 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan il masa başı ve saha tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı, GAMER Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Günay Öztürk başkanlığında düzenlenen Tatbikat Hazırlık Toplantısı'na Afet Çalışma Grubu yöneticileri katıldı. Toplantıda, yaklaşan tatbikatın aşamaları ve hazırlık süreci detaylı olarak ele alınarak, il genelindeki afet ihtimali durumlarında yapılacak koordinasyon çalışmaları gözden geçirildi.

Toplantıya katılan yetkililer, tatbikatın başarıyla tamamlanması ve afet anında hızlı müdahale edebilme yeteneklerinin güçlendirilmesi adına yapılacak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Tatbikat Hazırlıkları Toplantısı - Son Dakika

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