Tekirdağ\'da Tatbikat Hazırlıkları Toplantısı

Yerel

Tekirdağ'da 19 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan il masa başı ve saha tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı, GAMER Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Günay Öztürk başkanlığında düzenlenen Tatbikat Hazırlık Toplantısı'na Afet Çalışma Grubu yöneticileri katıldı. Toplantıda, yaklaşan tatbikatın aşamaları ve hazırlık süreci detaylı olarak ele alınarak, il genelindeki afet ihtimali durumlarında yapılacak koordinasyon çalışmaları gözden geçirildi.

Toplantıya katılan yetkililer, tatbikatın başarıyla tamamlanması ve afet anında hızlı müdahale edebilme yeteneklerinin güçlendirilmesi adına yapılacak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. - TEKİRDAĞ