Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı

18.04.2022 22:10
Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı

Tekirdağ'da pazartesi günleri kurulan semt pazarı, yağışlı hava sebebiyle kurulmadı.

Tekirdağ'da pazartesi günleri kurulan semt pazarı, yağışlı hava sebebiyle kurulmadı.

Tekirdağ'ı etkisi altına alan yağışlı hava pazar esnafını da vurdu. Meteoroloji'nin verilerine göre 40 mm yağış alan kentte yağışla birlikte etkisini gösteren soğuk hava sebebiyle pazar yeri boş kaldı. Sebze, meyve ve giyim eşyalarının satıldığı pazaryerinde birkaç esnaf dışında tezgahlar açılmadı. Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi ve perşembe günleri semt pazarının kurulduğu alanda cadde boyu uzanan tezgah alanları boş kalırken, pazar yerinin kapalı bölümü ise otopark olarak kullanıldı.

Tekirdağ'da yağışlı havanın etkisini kaybederek yurdun iç kesimlerine doğru ilerlemesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı
Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı
Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı
Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı
Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı
Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı
Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da sağanak yağış Tekirdağ'da sağanak yağış

Meteoroloji, Pazartesi, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 22:17:50. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement