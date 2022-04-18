Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı - Son Dakika

Tekirdağ'da pazartesi günleri kurulan semt pazarı, yağışlı hava sebebiyle kurulmadı.

Tekirdağ'ı etkisi altına alan yağışlı hava pazar esnafını da vurdu. Meteoroloji'nin verilerine göre 40 mm yağış alan kentte yağışla birlikte etkisini gösteren soğuk hava sebebiyle pazar yeri boş kaldı. Sebze, meyve ve giyim eşyalarının satıldığı pazaryerinde birkaç esnaf dışında tezgahlar açılmadı. Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi ve perşembe günleri semt pazarının kurulduğu alanda cadde boyu uzanan tezgah alanları boş kalırken, pazar yerinin kapalı bölümü ise otopark olarak kullanıldı.

Tekirdağ'da yağışlı havanın etkisini kaybederek yurdun iç kesimlerine doğru ilerlemesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ