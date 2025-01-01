Tekirdağ'da Yeni Yıl Coşkusu

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Tekirdağ'da vatandaşlar yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Şehir merkezinde düzenlenen etkinliklerde gençler ve aileler, keyifli anlar yaşadı.

Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Tekirdağ'da da 2025 yılının gelişi coşku ve mutlulukla karşılandı. Vatandaşların düzenlediği yılbaşı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Tekirdağ'da vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden müzik ve dansla eğlendi.

Etkinliklerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan üst düzey güvenlik tedbirleri dikkat çekti. - TEKİRDAĞ