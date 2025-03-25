Erzurum'un Tekman ilçesinde çiftçilere yönelik tarım uygulamaları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Tekman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğünce Aras Kültür Merkezi düzenlenen programa mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.
Erzurum İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Olkay Çağlar Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi ve uygulamaları konusunda bilgilendirdi.
Yapılan sunumun ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Tekman'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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