Teknofest başvurularına ilgi devam ediyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nin Teknofest heyecanına katılmak için başlattığı programa gençlerin yoğun ilgisi devam ediyor. Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest Kayserili gençlerin projesini bekliyor.

Son başvuru tarihinin 18 Şubat Cuma olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan Teknoloji Festivali'ne tüm gençlerimizin projelerini bekliyoruz. Gençlere değer veren bir belediye olarak her zaman onlar projeler üretmeye devam ediyoruz. Çünkü gelecek başarılı gençlerimizin elinde şekillenecek. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. 18 Şubat 2022 tarihine kadar ortaokul, lise veya üniversite öğrencilerimiz, projelerini melikgazi.bel.tr/teknofest adresine online olarak yapabilirler. Duyurduğumuz ilk günden beri yoğun bir ilgi var. Kazananları 5 Şubat'ta açıklayacağız. Başvurular arasından seçilen ve Teknofest'e gitmeye hak kazanan gençlerimize maddi ve fiziki destek sağlayacağız" dedi. - KAYSERİ