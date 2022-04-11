Teleferik projesinde ihale süreci tamamlandı - Son Dakika
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Teleferik projesinde ihale süreci tamamlandı

11.04.2022 17:16
Teleferik projesinde ihale süreci tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de yapacağı teleferik projesi için ihale sürecini tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de yapacağı teleferik projesi için ihale sürecini tamamladı. İki istasyonun yer alacağı teleferik projesinde saatte bin 500 kişiye hizmet verilebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Teleferik Projesi'nde ihale süreci tamamlandı. Mart ayının sonunda yapılan ihaleye iki firma katılmıştı. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ihalenin 335 milyon TL teklif sunan Grand Yapı ve Doppelmayr ortaklığına kaldığı belirtildi. Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada 10 günlük yasal itiraz sürecinin bulunduğu ve bu sürede itiraz gelmezse Grand Yapı ve Doppelmayr ortaklığı ile sözleşme imzalanacağı belirtildi. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - KOCAELİ

Teleferik projesinde ihale süreci tamamlandı
Teleferik projesinde ihale süreci tamamlandı

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Kaynak: İHA

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