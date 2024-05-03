TEM'de minibüs alev alev yandı
KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sebebiyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
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