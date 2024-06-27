Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi ile hastalara destek sağlıyor - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi ile hastalara destek sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi ile hastalara destek sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor. Konukevi, hastaların yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla hizmet veriyor.

27.06.2024 17:00  Güncelleme: 17:03
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Tepebaşı Belediyesi, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren ve bugüne kadar 331 hastanın yararlandığı Alzheimer Konukevi ile alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Alzheimer Konukevi, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet vermeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi'nin Alzheimer Konukevi 5, Alzheimer Derneği de 2 olmak üzere Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki 7 ayrı binada toplam 140 hasta kapasitesi ile hizmet sunuyor. Merkeze başvuran hastaların kabulü danışman nöroloji uzmanı hekim tarafından gerçekleştiriliyor ve tedavi programları belirleniyor. Ardından düzenli olarak kurum doktoru tarafından kontrolleri yapılan hastaların sağlık durumları yakından takip ediliyor.

Her gün düzenli olarak öz bakım ihtiyaçları karşılanıyor

Günün 24 saati boyunca sağlık personeli, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli mevcut olan merkezde, hastaların gerekli durumlarda hastaneye nakilleri de Tepebaşı Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor. Merkezde yatılı olarak kalan hastaların, görevli hasta bakım personelleri tarafından her gün düzenli olarak öz bakım ihtiyaçları karşılanırken; uzman psikolog ve hasta bakım elemanları tarafından hastalarla birlikte zihinsel ve bedensel faaliyetleri güçlendirecek, sağlık durumlarına uygun etkinlikler ve yürüyüşler yapılıyor ve daha etkili ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Ayrıca Alzheimer hastalarından ihtiyacı olanların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizyoterapist eşliğinde tedavileri de gerçekleştiriliyor.

Merkezden 331 Alzheimer hastası yararlandı

Melih Savaş Yaşam Köyü içinde ilk olarak 2014'te 18 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlayan merkez, şu anda 5 Alzheimer Konukevi 105 yatak kapasitesiyle yatan hastalara hizmet verirken 10 gündüzlü hasta da haftada 2 gün merkez hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bugüne kadar 331 kişinin yararlandığı merkezde 1 doktor, 1 nöroloji uzmanı danışman doktor, 5 hemşire, 50 hasta bakım elemanı, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 fizyoterapist ve 15 temizlik çalışanı ile hizmet sunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Melih Savaş, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi ile hastalara destek sağlıyor - Son Dakika

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