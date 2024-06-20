Tepebaşı Belediyesi Hamak Yogası Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Hamak Yogası Kayıtları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek hamak yogası için kayıtlar başlıyor. Kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak, 28 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek hamak yogası eğitimleri Behiç Erkin Halı Sahası Çok Amaçlı Salon'da düzenlenecek.

20.06.2024 11:38
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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek hamak yogası için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yaştan kent sakini için fayda sağlayacak fiziksel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede, gerçekleştirilecek hamak yogası programı için kayıtlar başlıyor. Kayıtları 24 Haziran'da başlayacak, 28 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek hamak yogası eğitimleri Behiç Erkin Halı Sahası Çok Amaçlı Salon'da düzenlenecek. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra sindirim ve lenfatik sistemler ile kan dolaşımının gelişmesine katkıları ile de bilinen hamak yogası eğitimleri, uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilecek. Hamak yogasına kayıtlar, duyuru görselindeki QR kod üzerinden yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Hamak Yogası Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

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