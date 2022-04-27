Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticiye 25 Bin Çilek Fidesi Desteği Daha - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, Kızılinler ve Tekeciler Mahalleleri'nde 12 üreticiye 25 bin açık kök çilek fidesi desteği verdi.

Tepebaşı Belediyesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde pazar değeri yüksek tarım ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla, 2019 yılında Atalantekke'de 30 bin fide desteği yapılmıştı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın talimatı ile verilen desteğin ardından Atalantekke'de dikilen fide sayısı 250 bini geçti. Üretim alanının yaygınlaşmasıyla birlikte bu yıl 150 bin kg çilek rekoltesine ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Projenin istenilen ölçüde başarılı olması ile birlikte Tekeciler ve Kızılinler mahallelerine de çilek fidesi desteği sağlandı. Tekeciler Mahallesi'nde 9 üreticiye 17 bin 500 fide, Kızılinler Mahallesi'nde ise 3 üreticiye 7 bin 500 fide olmak üzere toplam 25 bin açık kök Albion cinsi çilek fidesi desteği verildi.

Fide dikimleri Tepebaşı Belediyesi gözetiminde gerçekleştirilirken, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü teknik elemanları da üretimin her aşamasında üreticiye destek verecek.