Tepebaşı'nda gençler sosyal girişimciliği tanıdı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda gençler sosyal girişimciliği tanıdı

27.04.2022 11:25
Tepebaşı'nda gençler sosyal girişimciliği tanıdı

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen 'Sosyal Girişimcilik Günü Değişimi Başlat' isimli etkinlikte katılımcı gençler, sosyal girişimciliği tanıyarak atölye çalışmalarına katıldı.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen 'Sosyal Girişimcilik Günü Değişimi Başlat' isimli etkinlikte katılımcı gençler, sosyal girişimciliği tanıyarak atölye çalışmalarına katıldı.

Düzenlenen "Sosyal Girişimcilik Günü Değişimi Başlat" isimli etkinlik de gençler adına oldukça verimli geçti. Gençlere ilk olarak Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve faaliyetleri ile sosyal girişimcilik hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunum sonrasında Değişimi Başlat Sosyal Girişimcilik Atölyesi yapıldı. Atölyede katılımcılar, 'Sosyal Girişim ne ifade ediyor, günlük hayatta yaşadıklarını düşündükleri sorunlar neler, hangi beceriler ya da ilgi alanları ile çalışarak buldukları sorunları çözmek isterler" gibi sorulara yanıt aradı.

Etkinlikte daha sonra Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında katılımcılara bilgiler verildi. 12 katılımcı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İklim Eylemi maddelerinin olduğu 3 masadan birini seçti ve masalarda sunumlar yaparak masa tartışmaları gerçekleştirildi.

Etkinliğin üçüncü ve son oturumunda ise katılımcılar, çalışmak istedikleri sorunlar ve üzerinde çalışmak istedikleri çözüm önerisi ile ilgili daha detaylı çalışmalar yaptı. Ayrıca katılımcılardan buldukları çözüm önerisiyle birlikte süreçlerini anlattıkları bir sunum hazırlamaları istendi ve grup sözcüleri 10 dakikalık sürede tüm katılımcılara ve moderatörlere grubuyla hazırladıkları sunumu yaptı.

Etkinlikte, etkili görünen sosyal girişimci adayları iş fikirlerini geliştirmeye yönelik Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ile çalışmaya devam edecek. Katılımcı gençlere, katılım belgesi takdim edilmesi ile etkinlik son buldu. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda gençler sosyal girişimciliği tanıdı
Tepebaşı'nda gençler sosyal girişimciliği tanıdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda gençler sosyal girişimciliği tanıdı - Son Dakika


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