Tepebaşı'nda Muhtarlara Orman Yangını Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Muhtarlara Orman Yangını Bilgilendirmesi

25.05.2022 13:53
Tepebaşı'nda Muhtarlara Orman Yangını Bilgilendirmesi

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğinde düzenlenen toplantıya katılan mahalle muhtarları, orman yangınlarına karşı önemli bilgiler edindi.

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğinde düzenlenen toplantıya katılan mahalle muhtarları, orman yangınlarına karşı önemli bilgiler edindi.

Tepebaşı Belediyesi, çevresel olaylara ve afetlere karşı bilgilendirici faaliyetler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Ormancılar Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, "Orman yangınları öncesi ve sonrasında mahallelinin dikkat etmesi gereken konular" başlıklı toplantı, Tepebaşı bölgesi muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye Ormancılar Derneği'nden Orman Mühendisi Tufan Anamurluoğlu, yangın öncesi, yangın sırası ve yangın sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Sevgili muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır kentimizde sizlerle iş birliği ve iletişim halindeyiz. Bugün de çok önemli bir toplantı için bir aradayız. Orman yangınları, bildiğiniz üzere çok önemli bir konu. Geçtiğimiz yıl adeta ciğerimiz yandı, ben de bizzat bölgeyi giderek yerinde inceledim. Benzer olayların yaşanmaması en büyük dileğimiz. Ama biz yine de tedbiri elden bırakmamalıyız. Bugün yangın öncesi, yangın sırası ve yangın sonrasında alınabilecek tedbirleri öğreneceğiz. Muhtarlarımız olası bir yangın durumunda çok önemli bir misyon üstlenecektir. Bu eğitim çalışmasının da verimli geçeceğine inanıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Etkinlik, Türkiye Ormancılar Derneği İl Temsilcisi Orman Mühendisi İlkay Yıldırım ve sunumu gerçekleştiren Orman Mühendisi Tufan Anamurluoğlu'na çiçek takdimi ile sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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