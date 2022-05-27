TESKİ Genel Kurulu'nda "tefeci" tartışması - Son Dakika
Üye Girişi

TESKİ Genel Kurulu'nda "tefeci" tartışması

27.05.2022 13:07
TESKİ Genel Kurulu'nda "tefeci" tartışması

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Kurul toplantısında gergin anlar yaşandı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Kurul toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın Devlet Su İşleri (DSİ) için 'Tefecilik yapıyor' sözlerine tepki gösteren AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel salonu terk etti.

TESKİ Olağan Genel Kurul toplantısı gergin anlara sahne oldu. Genel kurulda söz alan CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, DSİ tarafından yapılan tesislere borç ödemeleriyle ilgili olarak, "Altı ay evvel 300 milyon olan borç, bugün 600 milyon olmuş. Devlet Su İşleri Tekirdağ'da yaşayan vatandaşların başına tefeci gibi çökmüş durumda. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bundan bir an önce kurtulmak zorundadır" dedi.

Akay'ın sözlerine tepki gösteren AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Devletin bir kurumuna tefeci diyen bir zihniyeti kınıyorum. Eğer tefecilik diyorsan ağa babasını TESKİ yapıyor. Önce bir hesaplara bakacaksın. TESKİ Genel Müdürü'nün verdiği tabloda kamu kurumlarına verilen borç 112 milyon bir tanesi, diğeri 310 milyon. Sen önce elindeki kitabı bir oku, nerede 600 milyon? JAIKA kredisini alan yine CHP'liler. JAIKA kredisini alan AK Partili belediye mi? Yine CHP'li belediyeler. Böyle bir şey var mı ya?" diyerek salonu terk etti. - TEKİRDAĞ

TESKİ Genel Kurulu'nda tefeci tartışması
TESKİ Genel Kurulu'nda tefeci tartışması
TESKİ Genel Kurulu'nda tefeci tartışması

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz
Kaynak: İHA

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Su İşleri, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TESKİ Genel Kurulu'nda 'tefeci' tartışması - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
12:52 Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
12:38 Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan zanlının psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı! Ekipler bağlantılarının olup olmadığı araştırıyor
12:33 Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı
12:30 Babasının evini yakan zanlı, polisin "yaptığın suç" sözlerine verdiği cevapla pes dedirtti
12:22 Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı
12:16 Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Mini şortuyla "Hazırım" dedi
12:04 Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler
11:58 Kamerunlu gol kralı Rostand Kako Türkiye'de yaşamını yitirdi
11:54 Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 13:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: TESKİ Genel Kurulu'nda "tefeci" tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement