Teşvkiye Belediyesi tarafından beldede yapımına başlanan Çarşı Projesi inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Özellikle yaz aylarında turistlerin büyük ilgi gösterdiği beldenin meydan kısmında Çarşı Projesi hayata geçiriliyor. Temel kazısı tamamlanan ardından da temel beton dükümü bitirilen inşaatta çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.
Belediye Başkanı Mustafa Nurten, proje ile belde meydanındaki dağınıklıktan kurulacaklarını ifade etti. Yaklaşık 3 ay içinde inşaatın tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Nurten, çarşıda 19 dükkan olacağını kaydetti. - YALOVA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Teşvikiye Çarşısı inşaatı devam ediyor - Son Dakika