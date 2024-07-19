THY'den bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlarla ilgili açıklama

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Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamalara ilişkin açıklama yapıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili olarak X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL