THY, Kamboçya Seferlerine Başlıyor

Türk Hava Yolları Kamboçya seferlerine başlıyor.
Türk Hava Yolları Kampoçya'nın başkente Punom Pen'ye sefer başlatacağını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.
THY'nın kap bildiriminde "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar şartlarına bağlı olarak Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
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