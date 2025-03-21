THY, Londra Uçuşlarını İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY) Londra Heathrow Havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle 21 Mart'taki tüm Londra uçuşlarını iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Londra Heathrow havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow Havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır" dedi. - İSTANBUL