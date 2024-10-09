TİKA'dan Bosna Hersek'e Sel Yardımı

Yerel

Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için yerel yönetimlerle koordinasyon sağlayan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), insani yardım kolilerini felaketten etkilenen bölgedeki Bosna Herseklilere ulaştırdı.

Bosna Hersek'te 4 Ekim tarihinde meydana gelen yoğun yağışlar birçok bölgede sellere neden oldu. Ülkenin Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kiseljak kentlerinde meydana gelen su baskınları ve toprak kayması sonucunda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu şehirler başta olmak üzere ülkenin güney ve orta bölgeleri sel felaketinden ciddi şekilde etkilendi. Çok sayıda ev yıkılırken, ülkenin güneyini kuzeyiyle bağlayan karayolu ve demiryolu altyapısında da büyük hasar oluştu. Arama kurtarma çalışmaları, TİKA tarafından daha önce eğitim verilen Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti Entitesi Sivil Koruma İdareleri ile dağ arama kurtarma birliklerinin de dahil olduğu ekipler tarafından yürütülüyor.

TİKA ilk günden beri sahada

TİKA, felaketin hemen ardından yerel yönetimlerle koordinasyon sağlayan ilk uluslararası kuruluş olarak sahada yer aldı. TİKA, Bosna Hersek İslam Birliği ve Merhamet Yardımlaşma Derneği iş birliğinde hazırlanan gıda, hijyen malzemeleri, çizme ve battaniye içeren 300 adet yardım kolisi, afetten etkilenen bölgelerdeki ailelere ulaştırıldı. - ANKARA