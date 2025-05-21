Tilkiyi börekle böyle besledi
KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir vatandaş köyde rastladığı tilkiyi börekle besledi.
Kastamonu'nun Küre ilçesi Afşar Köyü'nde yaşayan Soner Yeşiloğlu, karşılaştığı tilkiye seslenerek yanına çağırdı. Yanına gelen tilkiye elindeki börekten veren Yeşiloğlu, tilkiyi bir süre besledi. Yeşiloğlu, tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydetti. Verilen böreği yiyen tilki bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
Son Dakika › Yerel › Tilkiye Börek İkramı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?