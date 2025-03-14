Tıp Bayramı'nda Dekan Bayıldı

Giresun'da 14 Mart Tıp Bayramı töreninde Tıp Fakültesi Dekanı Ağar baygınlık geçirdi

GİRESUN - Giresun Tabipler Odası tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programında Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar baygınlık geçirdi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar, kürsüde yaptığı konuşma sonrasında aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. O sırada yanında bulunan meslektaşları ve öğrencileri, hızla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ağar, ilk müdahalenin ardından programı yarıda keserek alandan ayrıldı. Sağlık görevlileri, Ağar'ı hastaneye sevk etti.

Giresun Üniversitesi Gazipaşa Yerleşkesi'nde başlayan ve Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı'nda son bulan yürüyüş, Tıp Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'nda yapılan konuşmalar esnasında yaşanan bu talihsiz olay, katılımcılarda büyük bir endişe meydana getirdi.

Prof. Dr. Erdal Ağar'ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından programda bir değişiklik yapılmadığı ve diğer etkinliklerin devam ettiği bildirildi.