Tır Şoförleri Sarp Sınır Kapısı'nda Beklemekten Şikayetçi

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(ARTVİN) – Tır şoförleri, Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan uzun kuyruklara tepki gösterdi. Günlerce kapıda beklemek zorunda kaldığını ifade edenTır şoförü Metin Gürler, "3 gündür kuyruktayım, bundan önce 7 gün bekledim. Kazandığımız parayı Gürcistan'da beklerken harcıyoruz." dedi.

Uluslararası nakliyatçılık yapan tır şoförleri, yurt dışına yapmış oldukları seferler esnasında gümrük kapılarında günlerce bekletilmelerine ve yolların bozuk olmasına tepki gösterdi.

Tır şoförü Metin Gürler, "İstanbul'dan geliyorum ve tır kuyruğunda 3 gündür bekliyorum. Bundan önce 7 gün bekledim ve gerçekten işlerimiz kurtarmıyor. Gürcistan'da beklerken parayı yiyoruz, masraflara gidiyor" diye konuştu.

"Biz tırcılar, sürünerek para kazanıyoruz"

Sürünerek para kazandıklarını belirten bir başka tır şoförü "Sürünerek para kazanıyoruz, burada yaşadığımız sorun çok. Eğer burada bir tır parkı olsa, çok iyi olurdu. Böylece biz de burada kalmazdık" dedi.

Yolların bozukluğundan şikayetçi olan ve tırıyla Türkiye'ye gelmeye çalışan Gürcü tır şoförü ise, "2 gündür kuyrukta bekliyoruz ama Sarp Sınır Kapısı'na giderken, yolun gerçekten çok bozuk olduğunu siz de görüyorsunuz" şeklinde konuştu.