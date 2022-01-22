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Tirebolu Vakfı kuruluyor - Son Dakika

Tirebolu Vakfı kuruluyor

22.01.2022 18:54
Tirebolu Vakfı kuruluyor

Giresun'un tarih ilçesi Tirebolu'nun eğitim, kültür, sanat ve turizmine katkıda bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla Tirebolu Vakfı'nın (TİRVAK) kuruluş çalışmalarına başladı.

Giresun'un tarih ilçesi Tirebolu'nun eğitim, kültür, sanat ve turizmine katkıda bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla Tirebolu Vakfı'nın (TİRVAK) kuruluş çalışmalarına başladı.

Bir grup Tirebolu gönüllüsü tarafından başlatılan çalışmalar sonucu kurulmasına karar verilen vakfın hukuki süreci devam etmekte olup, kısa süre sonra çalışmalarda hukuki zemin oluşacak ve geniş çaplı bir bilgilendirme toplantısı ile kamuoyuna paylaşım yapılacak. Tirebolu Vakfı Tirebolulu olan herkesin katkı vereceği, kuruluşunda yer alabileceği bir yapıda olup, bu konuda vakıf bünyesine katılım herkese açık olacak.

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi tarihi geçmişinden bu yana vakıf kültüründe yardımlaşma ve dayanışma temel amaçtır. Vakıflar, yardıma ihtiyacı olan kişilere mali ve ekonomik olarak destek sağlar ve güçlendirir. Vakıflar, sosyal hizmetler, eğitim ve öğretim hizmeti, sanat ve kültür hizmetleri, ulaştırma hizmeti, sağlık hizmeti, AŞ evi hizmetleri ve iktisadi hizmetleriyle topluma fayda sağlayan örnek kuruluşlar olarak geleneklerimizde önemli işlev yapmıştır. Tirebolu Vakfı (TİRVAK) da bu hedefler doğrultusunda Tirebolu'ya hizmet yapacak bir vakıf olacaktır." - İSTANBUL

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Tirebolu, Giresun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tirebolu Vakfı kuruluyor - Son Dakika


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