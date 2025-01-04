TMO Fındık Alımını Durdurdu - Son Dakika
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TMO Fındık Alımını Durdurdu

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TMO'nun fındık alımını durdurması, serbest piyasada fiyatların sabit kalmasına neden oldu.

04.01.2025 14:51
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TMO fındık alımını durdurdu, serbest piyasada fiyatlar etkilendi

GİRESUN - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 31 Aralık 2024 itibariyle fındık alımını durdurdu. Bu gelişme, 2025 yılına girerken fındık piyasasında durgunluğa yol açtı. TMO'nun alım durdurmasıyla, serbest piyasada fındık alımları yapan tüccarlar, fiyatların sabit bir şekilde seyrettiğini belirtti.

TMO'nun fındık alımlarını durdurmasının ardından serbest piyasadaki fiyatları değerlendiren fındık tüccarı Hasan Himtaş, "TMO'nun 31 Aralık'ta alımını durdurdu. Bu karar fındık piyasasında önemli bir etkiye yol açtı. TMO'nun alımı durdurması ile serbest piyasada fiyatlar sabit kaldı. 2024 yılının son haftasında 52 randımanına göre 132,5 TL'den kapanan Levant fındık yeni yıla 128 TL civarında başladı. Geçen 2023-2024 sezonunda yağlı fındık ise 142,5 TL'ye kadar yükseldi. Bu yıl fındıktan beklentimiz, yağlı fındıkta 142,5 TL, Levant fındıkta ise 132,5 TL olması. Ayrıca devletin TEFE-TÜFE oranlarına göre fiyatların 155-160 TL seviyelerine çıkması muhtemel. Umarım beklentimiz gerçekleşir" dedi.

"Fındığı elde tutmanın anlamı kalmadı"

Fındık tüccarı Hayrettin Karabulut ise fiyatların yukarı doğru hareket etmeyeceğini ve TMO'nun alımının durmasıyla serbest piyasadaki tüccarların fiyatları kendi lehlerine belirleyebileceğini ifade etti.

Karabulut, "Fiyatların 130 TL civarında seyredeceğini ve yeni sezona kadar 2-3 TL arasında dalgalanma yaşanabileceğini düşünüyorum. Üreticilerin fındığı elde tutmasının artık bir anlamı yok" dedi.

Fındık fiyatının yükseleceği umudunu taşıyan Zekeriya Yıldız ise, "Fiyatlar şu an 128 TL civarında işlem görüyor. Ancak 2025 yılının ilerleyen aylarında beklentiler yüksek. Fiyatlar beklentiler yönünde yükselmesi üreticiyi mutlu edecektir. Üreticilerin beklentisi bu yönde ancak, serbest piyasaya baktığımızda ise yükselmesine yönelik bir emare gördüğümüzü söylemek zor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TMO Fındık Alımını Durdurdu - Son Dakika

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