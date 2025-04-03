Tokat Bileziği Gümüşten Üretilecek - Son Dakika
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Tokat Bileziği Gümüşten Üretilecek

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Tokat'ta geleneksel bilezik gümüşle yeniden hayat buluyor, kadınlar bu sanatı sürdürüyor.

03.04.2025 12:55
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Tokat bileziği gümüşten de üretiliyor

Geleneksel kuyumculuk sanatı Tokat'ta kadınların ellerinde yaşıyor

"Bileziğin yapımı 1 hafta sürüyor"

TOKAT - Tokat'ta üç asırlık geleneksel bilezik, gümüşten üretilmeye başlandı.

Tokat'ta geleneksel yöntemlerle üretilen ve yaklaşık üç asırdır kadınların kollarını süsleyen Tokat bileziği, artık gümüşten de üretiliyor. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, bileziğin yapım aşamalarını ve işleme tekniklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kuyumculuk atölyesinde gümüş işleme yöntemiyle üretime başladı. İlmek ilmek işlenerek bir haftada üretilen gümüş bilezikler, kadınların vazgeçilmez aksesuarı haline geldi.

"Bileziğin yapımı 1 hafta sürüyor"

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde 2 yıl önce başlatılan çalışmalar sonucu kuyumculuk atölyesinin kurulduğunu söyleyen kuyumculuk atölyesi öğretmeni Salih Tamar, "Yaklaşık 2 yıl önce kuyumculuk atölyemizde iki ustamızla birlikte Tokat bileziğinin üretimine başladık. Ustalarımıza bu özel bileziğin yapımını öğrettik ve geçmişten günümüze gelen bu tarihi eseri küçük dokunuşlarla revize ederek üretmeye devam ettik. Son dönemlerde gümüşe olan talep arttı. Tokat bileziğinde kullanılan işçilik tekniklerini gümüşe uygulayarak üretim yapıyoruz. Bu da büyük bir ilgiyle karşılandı. Bileziğin yapımı yaklaşık 1 hafta sürüyor. Tel örgüsü, kesimi ve kalem atması gibi aşamaların tamamlanması bu süreyi gerektiriyor. Amacımız, bu sanatı ve mesleği gelecek nesillere aktarmak" dedi.

"Tokat bileziğini yapan sayılı kişilerden biri oldum"

Tokat bileziği ustası Şirin Sapmaz, "Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde gümüş işçiliği ile başladım. Ustam Nurettin'i saygıyla anıyorum. Kendisi bize Tokat bileziğinin gümüş işçiliğini öğretti. Bu mesleği kadınlar olarak öğrenmek bizim için büyük bir ayrıcalık oldu. Tokat'ta bu bileziği yapan sayılı kişilerden biri olmak gurur verici. Kuyumculuk, geleneksel olarak erkeklerin yaptığı bir meslek olarak biliniyordu ancak artık kadınlar da bu alanda yer alıyor. Oldukça sabır gerektiren bir iş, ancak kadınlara çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabır ve emek isteyen bir süreç. Ürettiğiniz bileziği bileğinize takmak ve bunun Tokat bileziği olması büyük bir mutluluk. Zor ama sonunda ortaya çıkan eser tüm emeğe değer" şeklinde konuştu.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, bileziğin geleneksel üretim tekniklerini koruyarak yeni ustalar yetiştirmeyi ve mesleği gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat Bileziği Gümüşten Üretilecek - Son Dakika

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