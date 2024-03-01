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Tokat'ta kar yoksa kabak var

TOKAT - Tokat'ta sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalıklar amacıyla kurulan Tokat Gönüllü Turizm Elçileri platform üyeleri küresel iklim değişikliği sebebiyle kentin büyük pazarlarından olan sebze pazarında bir etkinlik düzenledi. Kardan adam yapamayan üyeler sebzelerden yaptıkları Kabak Adamla iklim krizine dikkat çekti.

Bu kış Tokat kent merkezine kar yağmaması sebebiyle yaşanan iklim krizine dikkat çekmek amacıyla Tokat Gönüllü Turizm Elçileri platform üyeleri eylem yaptı. Meyve sebze halinde yapılan etkinlikte kentte yetişen bal kabakları kardan adam figürüne dönüştürülerek üzerine de şiir yazıldı. Pazara gelenler bal kabağından yapılan kardan adama büyük ilgi gösterdi. Çocuklar kardan adamı severken, lahana ile de kartopu oynadı.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platform Başkanı Fatma Esin Tuna, "Büyük bir heyecanla bekledik ama bu sene kar yağmadı. Kardan adam yapamadık, kartopu oynayamadık. Çocuklarımız çok üzgün, bu üzgünlüğün yanında olumsuz etkileri de var tabi, küresel iklim değişikliği, iklim krizi ile yüz yüze kaldık. Somut etkilerini görüyoruz. Kuruyan göller, göletler olabilir bu süreçte, bunlar da acı bir sonuç olur. O yüzden iklim değişikliğine dikkat çekmek için geçen hafta lahanadan yaptığımız kardan adamı, bu hafta bal kabağından yaptık. Amacımız insanların iklim değişikliğinin farkında olmalarını sağlamak. Mevcut olan suyumuzu en etkin şekilde kullanmalıyız. Geleceğe, genç nesillere topraklarımızı, suyumuzu, doğamızı miras olarak bırakabilmeliyiz" dedi.