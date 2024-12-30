Tokat'ta Maden Ruhsatına Tepkiler Büyüyor

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(TOKAT) - Tokat'ın Günçalı ve çevre köylerinde, HLC Madenler ve Yatırım Anonim Şirketi'ne verilen maden arama ruhsatına bölge halkı tepki gösterdi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "İçimizde henüz İliç'in acısı geçmemişken, burada İliç'in kapısı aralanmak isteniyor" dedi.

Tokat'ın Günçalı ve çevre köylerinde, HLC Madenler ve Yatırım Anonim Şirketi'ne verilen maden arama ruhsatına karşı halkın mücadelesi büyüyerek devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen yürüyüş, çevre köylerden gelen vatandaşların yoğun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı, Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi önünde daha geniş bir kalabalıkla birleşti. Gruplar, ellerinde pankartlar ve adalet sloganlarıyla Tokat Yeni Adliye binasına kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan vatandaşlar, çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Maden arama faaliyetlerine karşı düzenlenen etkinlikte, yalnızca köylüler değil, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP, İYİ Parti, Sol Parti ve Emek Partisi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları da çevre mücadelesine destek için yürüyüşe katıldı. Bunun yanı sıra, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çevre aktivisti de etkinlikte bulundu.

Etkinlikte sık sık birlik ve dayanışma mesajları verilerek, bu mücadelenin sadece köylülerin değil, tüm Tokat halkının ortak meselesi olduğu vurgulandı. Özellikle, çevre tahribatının sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

"CHP'li Kadim Durmaz, Vatan toprağı kutsaldır"

Etkinlikte konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez" sözünü hatırlatarak, halkın mücadelesine destek verdi. Durmaz, "Bu topraklar, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan insanların kültürü, geçmişi ve geleceğiyle büyük bir öneme sahip. Beş yıl öğretmenlik yaptığım bu topraklar, kalbimde derin izler bıraktı. İçimizde henüz İliç'in acısı geçmemişken, burada İliç'in kapısı aralanmak isteniyor" dedi.

Günçalı Köyü Derneği adına açıklama yapan Destegül Taş, maden arama ruhsatına karşı açılan davanın önemine dikkati çekerek, halkın bu süreçte gösterdiği dayanışmanın örnek bir mücadele olduğunu belirtti. Taş, "Bugün burada sadece köylerimizi değil, geleceğimizi savunuyoruz. HLC Madenler ve Yatırım Anonim Şirketi'ne verilen ruhsat, 20 bin hektarlık geniş bir alanı kapsıyor. Ancak köylülerimizin haklı mücadelesi sayesinde şirket, ön arama döneminde bile sahaya giriş yapamamıştır. Bu, birlik ve kararlılığın bir zaferidir. Ancak mücadelemiz bitmedi; hukuksuz faaliyetlere geçit vermemek için hep birlikte direneceğiz" diye konuştu.