Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi

16.04.2022 15:26
Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi

Tokat Belediyesi tarafından tekne orucu tutan çocuklar için düzenlenen iftar yemeği programı yoğun ilgi gördü.

Tokat Belediyesi tarafından tekne orucu tutan çocuklar için düzenlenen iftar yemeği programı yoğun ilgi gördü.

Hıdırlık Sosyal tesisleri bahçesinde iftar çadırı kurun alanda 4 - 9 yaş arasında tekne tutan çocuklar için etkinlik düzenlendi. Yüzlerce çocuğun katıldığı program Hacivat Karagöz gösterisi ile başladı. Programa anne ve babaları ile giden çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Yapılan konuşmaların ardından çocuklara köfte, patates kızartması, tulumba tatlısı ile ayrandan oluşan iftar menüsü verildi. Çocuklar tekne orucunu Yeşilırmak kenarındaki parkta tekne orucunu açtı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tekne orucu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz 'tekne orucu' diye bir geleneğimiz vardır. Hepimiz çocukken tekne orucu tuttuk. Şimdi de aynı şekilde bu geleneği tekrardan devam ettirelim diye bu yıl ikincisini düzenlediğimiz programındayız. Şu anda çok yoğun bir katılım oldu. Evlatlarımız annelerinin. ellerinden tutarak bizim bu güzel etkinliğimize geldiler. Hacivat Karagöz gösterisi ardından çocuklar iftarlarını yaptı. Çeşitli hediyeler dağıttık. Ramazan'ın güzelliğini ortaya koyuyoruz. Hem o eski bir gelenek olan yine tekne orucu iftarını ortaya koyuyoruz. Hem de çocukları sevindiriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, her şey çocuklarımız için. Biz de her zaman onların yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi. - TOKAT

Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi
Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi
Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi
Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Tokat'ta 2 bin 500 çocuk 'tekne orucu iftarı' yaptı Tokat'ta 2 bin 500 çocuk 'tekne orucu iftarı' yaptı Emekli ormancılara teşekkür plaketi Emekli ormancılara teşekkür plaketi

Tokat Belediyesi, iftar yemeği, Karagöz, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Pazarda taze fasulyenin yanına yaklaşmak cesaret işi: Kilosu 45 TL
15:13 Kiev'in her köşesinden patlayıcı çıkıyor: Ruslar kentin her yerine mühimmatlar döşemiş
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
15:02 22 gündür yaşam savaşı veriyordu: Kahramankazan'da servisin çarptığı küçük Sude yaşamını yitirdi
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin konuştu: İşler gayet iyi gidiyor, isteyen herkesin çalışacak işi vardır!
14:57 HDP'li Buldan'dan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davasına tepki: Bütün kadınları hedef alıyor!
14:47 Kağıt toplayıcısı anne, iki çöp konteynerinin arasına salıncak kurdu: Küçük kızın mutlu anları
14:29 Eski yapımcı, yeni sunucu Erol Köse'den Aleyna Tilki'ye sert eleştiri: Donunu gösterdiysen kariyerin bitmiştir
14:24 Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! "İç çamaşırını koklamak istiyorum" mesajı aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 15:35:39. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement