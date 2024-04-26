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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Büğet köyünde yağmur altında yağmur duası yapıldı.

Depremin vurduğu Tokat'ta yağmur duası edildi. Yağmur duasına Büğet köyü sakinlerinin yanı sıra Yeşilyurt ilçesi ve tüm köylerindeki vatandaşlar katıldı. Bölgede havaların sıcak gitmesi ve deprem nedeniyle koyun kesilerek dualar edildi.

Bu yıl yağmur altında gerçekleşen programın geleneksel hale geldiğini ifade eden Büget köyü muhtarı Bünyamin Dilaver programa katılan vatandaşlara teşekkür etti. - TOKAT