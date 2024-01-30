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Tomarza-Arslantaş Mahallesi'nde Muhtar Hamdi Davarcı, mahallenin tüm ara yollarını kendi imkanlarıyla açtı - Son Dakika
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Tomarza-Arslantaş Mahallesi'nde Muhtar Hamdi Davarcı, mahallenin tüm ara yollarını kendi imkanlarıyla açtı

Kar yağışının etkili olduğu Tomarza-Arslantaş Mahallesi'nde Muhtar Hamdi Davarcı, kendi traktörüyle mahallenin tüm ara yollarını açarak hizmet etti. Davarcı, her gün kar yağsın, her gün yolları açmaya devam edeceğini belirtti ve köyün ana yolunu açan karayolları ekiplerine teşekkür etti.

Tomarza-Arslantaş Mahallesi\'nde Muhtar Hamdi Davarcı, mahallenin tüm ara yollarını kendi imkanlarıyla açtı
30.01.2024 - 13:06,
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Kar yağışının etkili olduğu Tomarza-Arslantaş Mahallesi'nde Muhtar Hamdi Davarcı, mahallenin tüm ara yollarını kendi imkanlarıyla açtı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ana yollar karayolları ekipleri tarafından açılırken Arslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı da kendi traktörü ile sabahın erken saatlerinde mahallesinin tüm ara yollarını açtı. Muhtarı Davarcı; "Benim işim hizmet etmektir. Benim için en önemlisi mahalle sakinlerimize en kaliteli hizmeti en kısa zamanda yapmaktır. İşimi severek, aşkla yapıyorum. Her gün kar yağsın, her gün yolları hiç bıkmadan açarım. Bu vesileyle köyümüzün ana yolunu açan karayolları ekiplerine teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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