Tomarza'da Çevre Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Tomarza'da Çevre Temizliği Yapıldı

Tomarza\'da Çevre Temizliği Yapıldı

Tomarza İlçe Müftülüğü gençlerle çevre temizliği yaparak doğa bilincini artırdı.

03.05.2025 10:59
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Tomarza İlçe Müftülüğü'nün 'Ekibini kur farkındalık oluştur' projesi çerçevesinde İmamkullu Mahallesi mesire alanı ve Tomarza'mızın incisi Göl Değirmeni bölgesinde, din görevlileri öncülüğünde gençlerle birlikte çevre temizliği yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Şıhbrak Mesire bölgesinde çevre temizliği yaparak çevreye duyarlılığını gösteren Tomarza İlçe Müftülüğü görevlileri öncülüğünde yapılan temizlik çalışmaları bu hafta da Göl Değirmeni bölgesinde devam etti. İlçe Müftülüğü Bölge Koordinatörü ve İmamkullu imam Hatibi Yusuf Sert Hoca'nın öncülüğünde Şıhbarak, Culha ve Tahtakemer din görevlilerinin de destek verdiği organizasyonda Tomarzalı gençlerle birlikte mesire alanı temiz hale getirildi. Daha sonra gençlere çeşitli ikramlar yapıldı ve Tahtakemer İmam Hatibi Fatih Pala'nın çeşitli yarışma ve oyunlarıyla eğlenceli bir program gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tomarza'da Çevre Temizliği Yapıldı - Son Dakika

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