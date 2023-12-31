Trabzon\'da binada yangın çıktı

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Trabzon'da binada yangın

TRABZON - Trabzon'un Yenimahalle Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Yenimahalle Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan sokaktaki binada sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Çıkan yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, yangının daha fazla büyümesi de engellendi.

Yangın devam ederken yanan binanın hemen yanında bulunan bir kadının, o esnada bir ipte asılı duran kıyafetlerini sakin bir şekilde toplaması ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.