Trabzon'da İmamoğlu'na Destek Oyları

(TRABZON) - CHP Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için Trabzon'da da çok sayıda vatandaş oy kullanarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bakın bu kötülük bütün Trabzon'u, bütün Türkiye'yi birleşirdi. Türkiye'miz buradan çok güzel, yepyeni bir başlangıç yapacak, yepyeni bir sayfa açacaktır" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde eşi Tuba Kaya ile birlikte oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Kaya, "Hiç kimse umutsuz olmasın, hiç kimse moralini bozmasın. Asla umutsuz değiliz. Bu tür mücadeleler maalesef bazen böyle ağır bedeller ödetebiliyor. Bu tür sonuçlar olabiliyor ama enseyi karatmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu haklı yürüyüş sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Bedel ödeyeceğiz, belki ben de tutuklanacağım ama zerrece korkmuyorum"

Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığın bütün Türkiye'yi birleştirdiğini, her siyasi görüşten insanın bu haksızlığa, bu zulme tepki gösterdiğine vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin tek umududur, hiçbir arkadaşımın, vatandaşımızın bu umuda zarar verecek bir harekette olmasını istemem. Sizler de görüyorsunuz, bakın bu kötülük bütün Trabzon'u, bütün Türkiye'yi birleşirdi. Burada şunu gözlemliyorum; uzun yıllar CHP içerisinde siyaset yapmış bir insanım, bütün partilileri hemen hemen tanırım ama her partiden, her görüşten binlerce vatandaşımız buraya geliyorsa eğer, umut buradadır. Herkes siyasi kimliğini bir kenara bırakarak yapılan bu haksızlığı protesto etmek niyetiyle, Ekrem İmamoğlu'na ve millet iradesine sahip çıkmak düşüncesiyle buraya geldi. Moralimizi bozmayacağız. Millet, Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlık etrafında birleşmiştir. Bu çok kıymetlidir. Buradan Türkiye'miz çok güzel, yepyeni bir başlangıç yapacak, yepyeni bir sayfa açacaktır. Türkiye'mizin yarınları adına çok umutluyum. Evet, bedel ödeyeceğiz, belki ben de haksızlığa uğrayacağım, ben de tutuklanacağım ama zerrece korkmuyorum, umursamıyorum. Biz doğru bildiğimiz yolda, milletimizin refahı için, huzuru için, Türkiye'nin güzel yarınları için canımızla, başımızla koşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz."