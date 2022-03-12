Trabzon'un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu

12.03.2022 10:46
Trabzon'un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu

Trabzon'un Araklı ilçesinde heyelan, taş düşmesi ve selden etkilenen vatandaşlar için yapılan konutların kura ile anahtar teslimi yapıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde heyelan, taş düşmesi ve selden etkilenen vatandaşlar için yapılan konutların kura ile anahtar teslimi yapıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Özgen mahallesinde yapımına başlanan 278 konut ve 1 ticari merkezi projesinin yapımı tamamlandı. Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi ve bölgedeki diğer taş düşmesi ile heyelan sonucu evleri yıkılan vatandaşlar için yapımına 2020 yılında başlanan konutlar için kura çekimi yapıldı. AFAD Trabzon Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen AFAD konutlarının kura çekiminde Araklı ilçesinden hak sahibi olan 40 aileye anahtar teslimleri gerçekleştirildi. - TRABZON

Trabzon'un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu
Trabzon'un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu
Trabzon'un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu

YORUMLAR
500
Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov Son dakika! Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı Son dakika! Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı

Trabzon, Haziran, konut, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trabzon'un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:28 Kaygan yolda duramayan araba, az daha yoldaki site görevlisini öldürüyordu!
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:17 Özel harekat burada çalışıyor! Dünyada sadece 3 tane var
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
10:04 Şeytanın aklına gelmez: Kaçakçılıklarını gizlemek için kazdıkları yere 'kimyasal atık' tabelası astılar
10:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 10:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement